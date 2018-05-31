Глава МИД Китая обсудил со Штайнмайером корейскую проблему и иранский атом

ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече в Берлине в четверг обсудили проблемы Корейского полуострова и иранской ядерной программы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

"Стороны обменялись мнениями по ряду международных проблем, затрагивающих общие интересы, в том числе проблему вокруг Корейского полуострова и иранской ядерной программы", — говорится в заявлении ведомства.

Штайнмайер отметил, что "Китай и Германия являются стратегическими партнерами, имеют широкий спектр общих интересов и прочную основу для сотрудничества".

"Перед лицом сложной и постоянно меняющейся международной ситуации, Берлин и Пекин должны углублять сотрудничество, совместно обеспечивать глобальный мир и стабильность, а также содействовать росту мировой экономики", — добавил немецкий президент.

По его словам, Германия положительно оценивает предложенную Китаем инициативу "Один пояс — один путь" и готова продвигать сотрудничество в рамках соответствующих проектов.

Ван И в свою очередь заявил, что "в рамках инициативы "Один пояс — один путь" Китай и Германия имеют широкое пространство для сотрудничества, Китай намерен придерживаться международных норм, политики открытости и прозрачности, прикладывать усилия для продвижения совместных высококачественных проектов ради выгоды всех стран".