Шаманов прокомментировал предложение Польши разместить танковую дивизию США

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Предложение Польши разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию вызывает недоумение, и в случае наращивания группировки НАТО Россия обязательно предпримет контрмеры, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее СМИ сообщили, что Польша сделала предложение США о размещении у себя на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ не способствует стабильности на континенте.

"Конечно, это не может нами спокойно восприниматься, будем обязательно принимать контрмеры, если такое произойдет… У меня как у человека военного (такое предложение) вызывает недоумение, потому что приближение НАТО к нашим границам — это уже не эфемерные страшилки, а это реальные угрозы госбезопасности", — сказал Шаманов во время поездки в Саратов в рамках всероссийской акции "Вахта Героев Отечества".

Собеседник агентства отметил, что контрмеры могут быть самые различные, однако "надо вначале ситуацию оценить".

"И я рад, что возрождается диалог Россия-НАТО, поэтому в рамках этого надо садиться и договариваться", — добавил он.

Последнее заседание Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постпредов прошло в штаб-квартире НАТО 26 октября 2017 года. На нем обсуждались ситуация в Афганистане, военные учения, в том числе российско-белорусские учения "Запад-2017", а также ситуация на Украине. НАТО неоднократно заявляла с начала этого года, что работает над организацией нового заседания, но дата оставалась не определенной вплоть до конца мая, когда генсек организации объявил, что встреча назначена на 31 мая.