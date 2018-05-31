Шаманов прокомментировал предложение Польши разместить танковую дивизию США

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Предложение Польши разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию вызывает недоумение, и в случае наращивания группировки НАТО Россия обязательно предпримет контрмеры, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Конечно, это не может нами спокойно восприниматься, будем обязательно принимать контрмеры, если такое произойдет… У меня как у человека военного (такое предложение) вызывает недоумение, потому что приближение НАТО к нашим границам — это уже не эфемерные страшилки, а это реальные угрозы госбезопасности", — сказал Шаманов во время поездки в Саратов в рамках всероссийской акции "Вахта Героев Отечества".
Собеседник агентства отметил, что контрмеры могут быть самые различные, однако "надо вначале ситуацию оценить".
Последнее заседание Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постпредов прошло в штаб-квартире НАТО 26 октября 2017 года. На нем обсуждались ситуация в Афганистане, военные учения, в том числе российско-белорусские учения "Запад-2017", а также ситуация на Украине. НАТО неоднократно заявляла с начала этого года, что работает над организацией нового заседания, но дата оставалась не определенной вплоть до конца мая, когда генсек организации объявил, что встреча назначена на 31 мая.