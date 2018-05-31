ВЕНА, 31 мая – РИА Новости. Киев отверг предложения главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрула Апакана по стабилизации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что вокруг ДФС, обеспечивающей водой полмиллиона человек по обе стороны линии соприкосновения, сложилась критическая ситуация.

"ВСУ задались целью захватить этот объект инфраструктуры. Приблизились к ДФС на расстояние менее 70 метров. Ведут ежедневные обстрелы, препятствуют доступу рабочих. Требуется немедленное разведение сил от станции. Ополченцы к этому готовы. Киев — нет. На вчерашнем заседании Контактной группы представители Киева отвергли предложения Эртугрула Апакана (6 пунктов) по стабилизации ситуации вокруг ДФС", — сказал Лукашевич на заседании постсовете ОБСЕ.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.