В пригороде Бангкока сгорело пятиэтажное здание фабрики

БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Сильный пожар, который продолжается несколько часов, уничтожил пятиэтажное здание фабрики мотоциклетных шлемов в юго-восточном пригороде столицы Таиланда, два человека получили травмы, сообщает в четверг Третий национальный телеканал страны.

Пожар начался около 14.00 по местному времени (10.00 мск) и продолжается до сих пор, сообщает телеканал. В первые минуты после возгорания все работники предприятия, более тысячи человек, сумели покинуть здание, однако двое получили легкие ожоги и отравления продуктами горения и были доставлены в больницу. В настоящее время состояние обоих стабильно, говорится в сообщении.

На пожаре всю вторую половину дня работают 30 пожарных расчетов. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения, однако в связи с тем, что в здании находится значительное количество потенциально токсичных при горении веществ и материалов (синтетические краски, пластик, клеи), было принято решение дать им выгореть полностью, прежде чем окончательно тушить пожар. Пожарные продолжают сдерживать распространение огня из горящего здания, которое находится в индустриальной зоне. Местные власти в сотрудничестве с пожарными еще днем эвакуировали людей из всех строений, находящихся на попавших под задымление соседних участках. По оценкам пожарных, фабрика будет гореть всю ночь, говорится в сообщении.