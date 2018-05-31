МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США планируют кибератаки на системы энергоснабжения Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление главы Организации гражданской обороны Ирана бригадного генерала Голяма Резы Джалали.

"Американцы продолжают планы вроде "Нитро Зевса" после выполнения ядерного соглашения (Ираном — ред.), это указывает на то, что угрозы направлены в сторону киберпространства", — заявил Джалали.

По словам генерала, атаки могут быть проведены против электроэнергетических систем страны, а также систем управления водными ресурсами.

Газета New York Times ранее сообщала, что США разработали подробный план по кибератаке на Иран на тот случай, если бы дипломатические усилия по ограничению ядерной программы Тегерана провалились и привели к военному конфликту. План под кодовым названием "Нитро Зевс" (Nitro Zeus), разработанный в первые годы правления президента США Барака Обамы, чтобы вывести из строя ПВО Ирана, телекоммуникационные системы и ключевые элементы электроэнергетической системы страны, был отложен после того, как 14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.