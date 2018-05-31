Суд в Ереване освободил обвиняемого в пособничестве в захвате здания

ЕРЕВАН, 31 мая – РИА Новости. Суд в Ереване освободил под подписку о невыезде Хачатура Гичяна, обвиняемого в пособничестве вооруженной группе, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции, передает корреспондент РИА Новости.
"Изменить меру пресечения подсудимому Хачатуру Гичяну", — заявил судья Артуш Габриелян, зачитывая решение.
Гичяну принадлежал грузовик, на котором члены вооруженной группы ворвались на территорию полка ППС. Подсудимый свою вину отрицает.
В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.
Следственный комитет Армении 19 сентября 2016 года сообщил, что в состав группы входил 31 человек. Позже в Специальной следственной службе Армении сообщили, что число вооруженных людей, захвативших 17 июля здание ППС, составляло не 31, а 33 человека.