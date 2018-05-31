МИД обвинил инициаторов созыва спецсессии КЗХО в желании развалить договор

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Авторы инициативы о созыве спецсессии Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) вполне осознанно ведут дело к вскрытию КЗХО, что может грозить развалом этого договора и самой ОЗХО, сообщается на сайте МИД РФ.

Как отмечается в тексте, опубликованном на сайте ведомства, 29 мая Великобритания при поддержке ряда стран официально обратилась в Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия с просьбой о созыве специальной сессии Конференции государств-участников КЗХО.

"Считаем абсолютно неприемлемыми и несоответствующими КЗХО замыслы инициаторов спецсессии Конференции государств-участников Конвенции по приданию Техническому секретариату ОЗXО совершенно несвойственных ему атрибутивных функций по установлению виновных в применении химоружия, что идет вразрез с положениями Конвенции. Таким образом, авторы этой затеи вполне осознанно ведут дело к вскрытию КЗХО, что несет в себе риск развала этого международного договора и самой Организации по запрещению химического оружия", — подчеркивают в министерстве.

Москва призывает государства-участники КЗХО "не идти на поводу у Лондона с его "единомышленниками"" и "не допустить разрушения формировавшегося на протяжении десятилетий глобального режима химического разоружения и нераспространения химического оружия", подчеркивают в дипведомстве.