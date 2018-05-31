Суд в Даугавпилсе разрешил проведение митинга в защиту русскоговорящих школ

РИГА, 31 мая – РИА Новости. Защитникам русских школ Латвии удалось выиграть дело в Административном районном суде и добиться права на проведение митинга против реформы образования в День защиты детей, сообщает Sputnik Латвия.

Уличное шествие противников школьной реформы стартует 1 июня в 18:00 около управления образования Даугавпилса на углу улиц Саулес и Музея.

"Одних юридических методов в борьбе за права мало, но и они очень важны", — написал в Facebook активист Русского союза Латвии, юрист Александр Кузьмин.

Ранее исполнительная дирекция Даугавпилсской думы запретила митинг. Как объяснил мэр Рихардс Эйгимс, "в центре города в этот день не место политике".

Однако суд отменил этот запрет, постановив, что он был несоразмерным, а дума не предложила никакого решения, которое бы обеспечило право заявителей на мирные собрания и выражение взглядов.

"Даугавпилсская дума крутилась как уж на сковородке, но правда на нашей стороне, и суд это признал", — рассказал член правления Русского союза Латвии Александр Ливчак.

Русский союз Латвии поздравил активистов с победой.

"Поздравляем Александра Ливчака и Александра Кузьмина с победой над душителями свободы — чиновниками Даугавпилсской думы. Митингу в защиту русских школ в Даугавпилсе быть!" — говорится на странице партии в Facebook

Ранее сообщалось, что в Риге "Марш в защиту детей" пройдет в субботу, 2 июня, в полдень, сбор участников у памятника Латышским стрелкам.

В начале апреля в Латвии вступили поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году.

Русскоязычное население Латвии восприняло реформу крайне негативно, прошло несколько многотысячных митингов протеста. Родители, в том числе, выражали обеспокоенность качеством образования, которое получат их дети после вступления реформы в силу — опасения вызывает нехватка педагогов, которые могут быстро перейти на преподавание на латышском языке.

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