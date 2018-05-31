МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США уже несколько лет пытаются добиться изоляции России, однако у них ничего не получилось. Об этом в эфире радиопрограммы Джона Батчелора рассказал американский профессор, эксперт по России Стивен Коэн.

По его словам, "нелепая" идея об изоляции России стала распространяться в американских СМИ после заявления Барака Обамы, которое он сделал четыре года назад, еще будучи президентом США.

Тогда, как сообщала газета The New York Times, он заявил, что Вашингтон оставляет попытки наладить отношения и отныне будет стараться "изолировать Россию, оборвав ее экономические и политические связи с внешним миром".

"Спустя четыре года мы спрашиваем: изолирована ли Россия? Большинство ваших слушателей знают, что это не так, это еще один пример просчета во внешней политике Обамы", — подчеркивает профессор.

По его словам, попытки изолировать Россию действительно предпринимались, и один из примеров — история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Коэн напоминает, что изначально Россию обвиняли в причастности к этому делу, однако сейчас, когда отец и дочь вышли из больницы, стало ясно, что никаких оснований для таких заявлений не было.

Тем не менее это привело к серьезным дипломатическим последствиям.

Профессор обращает внимание, что эта и другие истории, направленные против России, стали освещаться в западных СМИ незадолго до чемпионата мира по футболу — события, на фоне которого ни о какой изоляции точно не может идти и речи.

В качестве еще одного из доказательств того, что США не удалось превратить Россию в "государство-изгой", Коэн приводит недавний Петербургский международный экономический форум, на котором, в частности, побывали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава Международного валютного фонда и другие "важные люди". Американский профессор подчеркивает, что все они отправились на форум, несмотря на антироссийские санкции.

На самом деле изолировать Россию, одну из крупнейших стран мира, настолько богатую природными ресурсами, невозможно, резюмирует Коэн: ни один важный международный вопрос не может решаться без ее участия.