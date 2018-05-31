МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Онлайн-сервису распространения компьютерных игр Steam пришлось удалить симулятор стрельбы в школе Active Shooter ("Активный стрелок") после жалоб пользователей, сообщает USA Today.

В игре, которая описывается как "динамический симулятор SWAT", можно играть как за представителя американского спецподразделения, так и за стрелка, которого силовики должны нейтрализовать. Во втором случае счетчик на экране позволяет подсчитывать, сколько убито полицейских или мирных граждан.

Против игры выступили в том числе американские законодатели и родители детей, ставших жертвами школьной стрельбы.

"Я видел и слышал множество ужасных вещей за последние несколько месяцев с тех пор, как моя дочь стала жертвой стрельбы в школе. Но хуже этой игры, вероятно, не было ничего", — написал в Twitter Фред Гуттенберг, отец одного из 17 подростков, погибших во время стрельбы в школе во Флориде в феврале.

"Это непростительно. Любой компании, которая разрабатывает такую игру после подобного рода трагедий, должно быть стыдно", — написал сенатор Флориды Билл Нельсон.

Компания Valve, владеющая Steam, провела собственное расследование после того, как на Active Shooter стали жаловаться, и выяснила, что ее создатель — некий Аза Бердыев, "тролль", который ранее попадался на махинациях, связанных с играми.

Петиция с призывом к Valve не запускать игру несколько дней назад появилась на сайте Change.org. Ее подписали уже больше 200 тысяч человек.

В США нередки случаи стрельбы в школах, иногда они приводят к многочисленным жертвам. Один из последних инцидентов произошел 18 мая в техасском городе Санта-Фе, где ученик местной школы застрелил десять человек.