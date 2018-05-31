В Днепре во время обыска полицейские изъяли взрывчатку и боеприпасы

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Правоохранители изъяли в ходе обыска в автомобиле в Днепре (бывший Днепропетровск) сумку с боеприпасами и взрывчаткой, сообщается в четверг на сайте Нацполиции Украины.

"В сумке находились семь гранат разных типов с запалами, 528 патронов различного калибра, шесть тротиловых и дымовых шашек, пять сигнальных ракет и артиллерийский снаряд. Опасный груз обнаружили в автомобиле Opel Astra, который стоял возле частного дома", — говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы и взрывчатые вещества направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", владельцу автомобиля грозит до семи лет лишения свободы.