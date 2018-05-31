Глава МИД КНДР пожелал Лаврову успешного проведения ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1139)

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. При начале переговоров глав МИД России и КНДР Сергея Лаврова и Ли Ён Хо в Пхеньяне смогли присутствовать лишь немногие представители прессы: операторы телеканалов и фотокорреспонденты.

Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР. Ожидается, что министры обсудят как двухстороннюю тематику, так и ситуацию вокруг корейского урегулирования.

Как рассказали коллеги, министры тепло поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего глава МИД КНДР сказал несколько слов. Он в частности поздравил российского коллегу с формированием нового правительства и пожелал успешного проведения предстоящего чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.