Трамп репетирует с адвокатом встречу с Мюллером, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готовится со своим адвокатом Рудольфом Джулиани к возможной встрече со специальным прокурором Робертом Мюллером, сообщила журналистка телеканала CNBC Келли О'Доннелл.

"Рудольф Джулиани сказал мне, что проводит сессии с президентом по вечерам на этой неделе, в ходе которых они обсуждают вопросы и ответы по поводу расследования спецпрокурора", — написала О'Доннелл в Twitter.

По словам журналистки, на этих встречах Джулиани и Трамп обсуждают, на какие вопросы Мюллера он должен дать ответ, а на какие может не отвечать на условиях конфиденциальности.

Джулиани сообщал ранее журналистам, что Мюллер согласился сократить с пяти до двух количество тем, по которым будут опрашивать американского президента в ходе дачи показаний в рамках расследования, и ожидает завершения этого расследования до 1 сентября.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".