Убийство Бункуса в Риге было похоже на показательную казнь, заявил очевидец

РИГА, 31 мая – РИА Новости. Убийство в Риге администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, который в среду был застрелен из автомата, было похоже на показательную казнь, заявил в эфире латвийской радиостанции Baltkom житель Риги Александр, который оказался на месте преступления еще до приезда полиции.

"Так случилось, что я сегодня проезжал в этом самом месте минут через семь после случившегося. Как раз выделил момент, что какая странная авария. Потом новость прочитал, понял, что я там оказался раньше других. Когда я проезжал, еще никого там не было, сирены приближающихся машин полиции и скорой помощи звучали вдалеке. Скажу честно, на меня это произвело очень сильное впечатление. Понятно, что это заказное убийство. Показательная казнь. Вероятно, связано это с рабочими вопросами. Но напряжение я сильное испытал, что такое может произойти у нас в городе", — заявил он.

Александр признался, что ему показалось странным отсутствие второго автомобиля на месте аварии.

"Я ехал, увидел, что стоит одна машина справа и стоит белый внедорожник, который врезался в каменное ограждение. Машина была разбита. Про себя подумал: "Это ж как надо было ехать?" Полиция только стала подъезжать в тот момент. Дверь у машины была открыта, было видно, что сработали подушки безопасности. Также было видно, что человек внутри был без движения. Я подумал: "А где же вторая машина?" Для меня это шок, но я помню, что такое 90-е. Нельзя говорить про их возвращение, но это определенный сигнал", — рассказал он.

В среду утром возле Братского кладбища в Риге был застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. По данным госполиции, убийство произошло в 8.40 на улице Айзсаулес, 1. Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо. При совершении преступления был использован фургон Volkswagen с тентом, который вскоре после убийства был найден горящим неподалеку от места убийства, рядом с крематорием и железной дорогой.

Место преступления обследовано кинологами с собаками. Одна из основных версий состоит в том, что убийство тщательно планировалось и связано с профессиональной деятельностью Бункуса, сообщил начальник Главного управления криминальной полиции Госполиции Андрей Гришин. В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.