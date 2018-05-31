В Колумбии либералы и консерваторы поддержали Дуке во втором туре выборов

Кандидат в президенты Колумбии от партии Демократический центр Иван Дуке Маркес на митинге в Боготе. 20 мая 2018

Кандидат в президенты Колумбии от партии Демократический центр Иван Дуке Маркес на митинге в Боготе. 20 мая 2018

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Сразу две ведущих колумбийских партии разной направленности – либеральная и консервативная – заявили в среду о поддержке во втором туре выборов президента страны Ивана Дуке.

Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", у которой были серьезные разногласия с той же Колумбийской либеральной партией. Однако в итоге либералы решили, что "выбор Дуке больше подходит для страны", приводит портал Tiempo слова лидера партии, экс-президента Колумбии Сесара Гавирии. Колумбийская же консервативная партия и раньше была близка по своим идеям с "Демократическим центром".

Первый тур выборов прошел 27 мая. По данным избирательных властей, после подсчета 100% бюллетеней за Дуке были отданы 39,14% голосов, за его соперника от левых сил Густаво Петро — 25,08%. Кандидаты встретятся во втором туре 17 июня.

Дуке уже заявил, что не намерен разрывать достигнутые ранее мирные соглашения с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), хотя лидер "Демократического центра" экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником соглашений с РВСК.

Петро выставил свою кандидатуру от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения (MAIS). Он был главой Боготы с 2012 по 2015 годы, а до этого конгрессменом. Когда-то Петро состоял в повстанческом движении М-19, которое в 1985 году захватило и сожгло здание дворца правосудия в Боготе.