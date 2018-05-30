Венедиктов рад, что смерть Бабченко оказалась инсценировкой

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рад, что "смерть" российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой.

Во вторник украинские правоохранители сообщили об убийстве Бабченко, однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который заявил, что информация об "убийстве" журналиста была частью спецоперации по предотвращению покушения на него.

"Я рад, что он жив! Чтобы меня так обманывали сто раз на дню", — сказал РИА Новости Венедиктов.