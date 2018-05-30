ОБСЕ приветствует любые формы диалога для разрешения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ОБСЕ готова приветствовать любые формы добросовестного диалога по ситуации в Донбассе, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
"Любые дополнительные возможности добросовестного диалога должны приветствоваться. Это касается и дополнительных мер, которые могут содействовать разрешению конфликта — будет ли это операция ООН, либо же другая операция, которая поможет ликвидировать конфликт", — заявил Хуг в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, как ОБСЕ отнеслась бы к идее расширения "нормандской четверки" или введения миротворцев ООН на Донбасс.
С 2017 года идут дискуссии по вводу в регион миротворцев ООН. Ранее президент РФ заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.