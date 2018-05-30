Работа Целкова "Групповой портрет с арбузом" выставлена на торги в Лондоне

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак. Работа Олега Целкова "Групповой портрет с арбузом" из коллекции знаменитого американского писателя Артура Миллера, купленная при поддержке поэта Евгения Евтушенко, станет одним из ключевых лотов секции послевоенного искусства "русских торгов" Christie's в Лондоне 4 июня, сообщает аукционный дом.

"Фаворитом секции послевоенного искусства аукциона русского искусства Christie's станет "Групповой портрет с арбузом" Олега Целкова, яркий образец раннего периода русского этапа творчества художника", — говорится в сообщении.

Как утверждает аукционный дом, эта работа – одно из самых важных произведений художника из тех, что появлялись на аукционах. Часть вырученных от продажи картины средств будет передана в Фонд Артура Миллера, поддерживающий образовательные проекты в области театра.

Миллер купил картину у самого Целкова при участии Евтушенко во время своего визита в Москву в качестве главы международного ПЕН-клуба во время хрущевской "оттепели". Картина произвела на Миллера глубокое впечатление, и он сразу ее купил. Однако к нему в руки картина попала лишь два десятилетия спустя, когда сам Целков привез ему картину в США.

"До того как "Групповой портрет с арбузом" был отдан Миллеру, он был включен в подборку работ советских художников-диссидентов, выставлявшуюся в рамках венецианской биеннале 1977 года. В 1979 году репродукция картины украсила собой обложку журнала "Третья волна" (номер 5), выходившего в одноименном издательстве, основанном Александром Глезером в Париже в 1976 году", — говорится в сообщении аукционного дома.