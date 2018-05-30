Обе стороны в Донбассе мешают передвижению наблюдателей ОБСЕ, заявил Хуг

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Обе конфликтующие стороны на Донбассе мешают передвижению наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть неудобные для себя факты, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Очень важно, чтобы для ОБСЕ обеспечили свободу передвижения. Чтобы она могла готовить свои доклады. Но обе стороны конфликта по обе стороны от линии соприкосновения продолжают ограничивать свободу передвижения. Они не устраняют ограничения на местах и не прекращают боевые действия. Они также угрожают нашим наблюдателям, направляя на них оружие… мешают нашим летательным аппаратам", — рассказал Хуг в эфире телеканала "Россия 24".

По его оценке, помехам для наблюдателей ОБСЕ "есть одна причина – стороны не хотят, чтобы мы видели факты на местах, поскольку они знают, что мы будем освещать это в наших публичных отчетах". "Наши отчеты – некомфортное чтение для сторон, это перечень их же нарушений. Это является частой причиной, почему нас останавливают", — заявил он.