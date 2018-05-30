Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Информация об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась во вторник вечером, однако уже в среду глава Службы безопасности Украины сообщил, что россиянин жив, а его "гибель" была инсценирована. Эта информация подтвердилась, когда на брифинг к журналистам вышел сам Бабченко.

При этом на сообщение о "гибели" Бабченко, который вел авторскую передачу на украинском телеканале ATR, уже успели отреагировать международные правозащитные и журналистские организации, а также дипломатические ведомства ряда стран. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что срочно направляется в Киев.

После того как стало известно, что Бабченко жив, президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.

День "убийсвта"

Вечером во вторник врачам в Киеве позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. По данным МВД Украины он скончался от нескольких выстрелов в спину. Позже стало известно, что в столице был "застрелен" российский журналист Бабченко.

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко сообщил, что журналист ходил в магазин за хлебом, "убийца" поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Бабченко открыл дверь квартиры, "убийца" сделал несколько выстрелов в спину. По его словам, журналист "скончался" в машине скорой помощи. Соседка "погибшего" заявила, что "убийца", вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

В МВД Украины был опубликован фоторобот "подозреваемого": это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке, ростом около 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, был одет в джинсовую куртку и джинсы.

На месте "убийства" работали две следственно-оперативные группы, по данным украинского агентства УНН, там были найдены гильзы от пистолета Макарова. Уголовное дело по факту "убийства" завели украинская полиция и Следственный комитет РФ.

Бабченко жив

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге обвинил российские спецслужбы, заявив, что это они заказали "убийство" журналиста. Кроме того он сообщил, что СБ Украины удалось задержать в Киеве организатора "убийства" ведущего. После чего Грицак озадачил присутствующих заявлением, что не намерен выражать соболезнования семье "погибшего". Через несколько минут глава ведомства заявил, что Бабченко жив и пригласил его в пресс-центр. Представители СМИ встретили коллегу аплодисментами.

Бабченко в первую очередь извинился перед коллегами и супругой за то, что им пришлось пережить инсценировку его "смерти". Журналист рассказал, что эту операцию спецслужбы готовили два месяца, а ему о ней стало известно месяц назад. Присутствующий на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранителям стало известно о том, что Бобченко хотят убить и им удалось склонить к сотрудничеству со следствием исполнителя готовящегося преступления, которым якобы является бывший участник боевых действий в Донбассе. За убийство Бобченко исполнителю предложили 30 тысяч долларов. Исполнитель будет проходить по делу как свидетеля.

Реакция до и после

Украинские силовики утверждают, что на Украине готовилась целая серия из 30 убийств. По словам Грицака, фамилии некоторых потенциальных жертв украинской спецслужбе известны, однако называть их он отказался. В СБ Украины также продемонстрировали видео задержания в Киеве организатора преступления и передачи денег исполнителю. Фамилию организатора правоохранители пока не называют.

Сразу после информации об "убийстве" в Киеве известного российского журналиста, появилась реакция международного сообщества. В частности, правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские власти обязаны обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, "Репортеры без границ", Европейский Союз и США потребовали от Киева полного, прозрачного и объективного расследования произошедшего. МИД РФ заявил, что безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер, превратившись в пугающую рутину. В дипведомстве также призвали ОБСЕ, ЮНЕСКО, профильных спецдокладчиков СПЧ ООН усилить давление Киев для принятия действенных мер по обеспечению физической безопасности журналистов.

После того, как стало известно, что "смерть" Бобченко инсценировка — снова появились заявления, осуждающие поведения Киева. Глава российского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что посоветовал организовавшим инсценировку "убийства" журналиста обратиться к врачам.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в комментарии РИА Новости заявил, что совершив лжепокушение на российского журналиста, Украина попалась на глупейшей провокации против РФ, опозорившись на весь мир. А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и вовсе заявил, что инсценировка с Бобченко — грязная и циничная провокация в стиле "дела Скрипалей".

Организация "Репортеры без границ" также выразила возмущение выходкой украинских спецслужб. Они назвали инсценировку "манипуляцией секретными службами Украины для информационной войны".