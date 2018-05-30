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Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (107)
20:4230.05.2018
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoБрифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Информация об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась во вторник вечером, однако уже в среду глава Службы безопасности Украины сообщил, что россиянин жив, а его "гибель" была инсценирована. Эта информация подтвердилась, когда на брифинг к журналистам вышел сам Бабченко.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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При этом на сообщение о "гибели" Бабченко, который вел авторскую передачу на украинском телеканале ATR, уже успели отреагировать международные правозащитные и журналистские организации, а также дипломатические ведомства ряда стран. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что срочно направляется в Киев.

После того как стало известно, что Бабченко жив, президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.

День "убийсвта"

Вечером во вторник врачам в Киеве позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. По данным МВД Украины он скончался от нескольких выстрелов в спину. Позже стало известно, что в столице был "застрелен" российский журналист Бабченко.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко сообщил, что журналист ходил в магазин за хлебом, "убийца" поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Бабченко открыл дверь квартиры, "убийца" сделал несколько выстрелов в спину. По его словам, журналист "скончался" в машине скорой помощи. Соседка "погибшего" заявила, что "убийца", вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

В МВД Украины был опубликован фоторобот "подозреваемого": это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке, ростом около 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, был одет в джинсовую куртку и джинсы.

На месте "убийства" работали две следственно-оперативные группы, по данным украинского агентства УНН, там были найдены гильзы от пистолета Макарова. Уголовное дело по факту "убийства" завели украинская полиция и Следственный комитет РФ.

Бабченко жив

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге обвинил российские спецслужбы, заявив, что это они заказали "убийство" журналиста. Кроме того он сообщил, что СБ Украины удалось задержать в Киеве организатора "убийства" ведущего. После чего Грицак озадачил присутствующих заявлением, что не намерен выражать соболезнования семье "погибшего". Через несколько минут глава ведомства заявил, что Бабченко жив и пригласил его в пресс-центр. Представители СМИ встретили коллегу аплодисментами.

Бабченко в первую очередь извинился перед коллегами и супругой за то, что им пришлось пережить инсценировку его "смерти". Журналист рассказал, что эту операцию спецслужбы готовили два месяца, а ему о ней стало известно месяц назад. Присутствующий на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранителям стало известно о том, что Бобченко хотят убить и им удалось склонить к сотрудничеству со следствием исполнителя готовящегося преступления, которым якобы является бывший участник боевых действий в Донбассе. За убийство Бобченко исполнителю предложили 30 тысяч долларов. Исполнитель будет проходить по делу как свидетеля.

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Украинские силовики утверждают, что на Украине готовилась целая серия из 30 убийств. По словам Грицака, фамилии некоторых потенциальных жертв украинской спецслужбе известны, однако называть их он отказался. В СБ Украины также продемонстрировали видео задержания в Киеве организатора преступления и передачи денег исполнителю. Фамилию организатора правоохранители пока не называют.

Реакция до и после

Сразу после информации об "убийстве" в Киеве известного российского журналиста, появилась реакция международного сообщества. В частности, правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские власти обязаны обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, "Репортеры без границ", Европейский Союз и США потребовали от Киева полного, прозрачного и объективного расследования произошедшего. МИД РФ заявил, что безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер, превратившись в пугающую рутину. В дипведомстве также призвали ОБСЕ, ЮНЕСКО, профильных спецдокладчиков СПЧ ООН усилить давление Киев для принятия действенных мер по обеспечению физической безопасности журналистов.

Российский журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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После того, как стало известно, что "смерть" Бобченко инсценировка — снова появились заявления, осуждающие поведения Киева. Глава российского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что посоветовал организовавшим инсценировку "убийства" журналиста обратиться к врачам.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в комментарии РИА Новости заявил, что совершив лжепокушение на российского журналиста, Украина попалась на глупейшей провокации против РФ, опозорившись на весь мир. А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и вовсе заявил, что инсценировка с Бобченко — грязная и циничная провокация в стиле "дела Скрипалей".

Организация "Репортеры без границ" также выразила возмущение выходкой украинских спецслужб. Они назвали инсценировку "манипуляцией секретными службами Украины для информационной войны".

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