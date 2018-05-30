Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Информация об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась во вторник вечером, однако уже в среду глава Службы безопасности Украины сообщил, что россиянин жив, а его "гибель" была инсценирована. Эта информация подтвердилась, когда на брифинг к журналистам вышел сам Бабченко.
После того как стало известно, что Бабченко жив, президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.
День "убийсвта"
Вечером во вторник врачам в Киеве позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. По данным МВД Украины он скончался от нескольких выстрелов в спину. Позже стало известно, что в столице был "застрелен" российский журналист Бабченко.
В МВД Украины был опубликован фоторобот "подозреваемого": это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке, ростом около 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, был одет в джинсовую куртку и джинсы.
На месте "убийства" работали две следственно-оперативные группы, по данным украинского агентства УНН, там были найдены гильзы от пистолета Макарова. Уголовное дело по факту "убийства" завели украинская полиция и Следственный комитет РФ.
Бабченко жив
Бабченко в первую очередь извинился перед коллегами и супругой за то, что им пришлось пережить инсценировку его "смерти". Журналист рассказал, что эту операцию спецслужбы готовили два месяца, а ему о ней стало известно месяц назад. Присутствующий на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранителям стало известно о том, что Бобченко хотят убить и им удалось склонить к сотрудничеству со следствием исполнителя готовящегося преступления, которым якобы является бывший участник боевых действий в Донбассе. За убийство Бобченко исполнителю предложили 30 тысяч долларов. Исполнитель будет проходить по делу как свидетеля.
Реакция до и после
Сразу после информации об "убийстве" в Киеве известного российского журналиста, появилась реакция международного сообщества. В частности, правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские власти обязаны обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, "Репортеры без границ", Европейский Союз и США потребовали от Киева полного, прозрачного и объективного расследования произошедшего. МИД РФ заявил, что безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер, превратившись в пугающую рутину. В дипведомстве также призвали ОБСЕ, ЮНЕСКО, профильных спецдокладчиков СПЧ ООН усилить давление Киев для принятия действенных мер по обеспечению физической безопасности журналистов.
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в комментарии РИА Новости заявил, что совершив лжепокушение на российского журналиста, Украина попалась на глупейшей провокации против РФ, опозорившись на весь мир. А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и вовсе заявил, что инсценировка с Бобченко — грязная и циничная провокация в стиле "дела Скрипалей".
Организация "Репортеры без границ" также выразила возмущение выходкой украинских спецслужб. Они назвали инсценировку "манипуляцией секретными службами Украины для информационной войны".