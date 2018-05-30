Посольство США призвало Россию принять план Киева по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Посольство США призвало Россию согласиться на предложенный Киевом вариант по введению миротворце в Донбасс, который будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям.
"Вчера мир отмечал Международный день миротворцев. Вместо того, чтобы разжигать конфликт, Россия должна согласиться на миротворческую операцию, которая будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям", — говорится в сообщении посольства США на Украине, опубликованном в Twitter в среду.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что рассчитывает на принятие решения о введении в Донбасс миротворцев ООН в ближайшее время. Также Порошенко заявил, что миротворцы могут быть в Донбассе уже в этом году.