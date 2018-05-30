Посольство США призвало Россию принять план Киева по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Посольство США призвало Россию согласиться на предложенный Киевом вариант по введению миротворце в Донбасс, который будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям.

С 2017 года идут дискуссии по вводу в регион миротворцев ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат, принимать участие в разоружении и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

"Вчера мир отмечал Международный день миротворцев. Вместо того, чтобы разжигать конфликт, Россия должна согласиться на миротворческую операцию, которая будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям", — говорится в сообщении посольства США на Украине, опубликованном в Twitter в среду.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что рассчитывает на принятие решения о введении в Донбасс миротворцев ООН в ближайшее время. Также Порошенко заявил, что миротворцы могут быть в Донбассе уже в этом году.