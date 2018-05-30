Комиссар Совета Европы заявила об озабоченности арестом Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что арест главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызывает глубокую озабоченность, сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы", — приводятся ее слова на сайте СПЧ.