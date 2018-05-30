В ЕП одобрили доклад, в котором выражено беспокойство за будущее "шенгена"

БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Европарламентарии одобрили в среду доклад о выполнении шенгенских соглашений, в котором выражена обеспокоенность состоянием дел в "шенгене" из-за появления внутренних пограничных проверок, а также содержится призыв к Еврокомиссии не продлять для ряда стран-участниц запросы на отступление от правил, говорится в сообщении пресс-службы ЕП по итогам рассмотрения на пленарной сессии доклада.

Кроме того, депутаты Европарламента подтвердили, что Болгария и Румыния готовы, по их мнению, присоединиться к Шенгенской зоне и призывают Совет ЕС одобрить это решение.

Докладчик, депутат Карлос Коэльо заявил на слушаниях, что "в документе впервые изложены мнения Европейского парламента о состоянии Шенгенского соглашения, и к сожалению, диагноз не очень хороший". По его словам, государства-участники "должны соблюдать все правила, а не только те, которые они хотят".

"Докладчик твердо убежден в том, что "шенген" является частью решения, а не частью проблемы. Если "шенген" погибнет, то "Европа граждан", которая у нас сегодня есть, исчезнет", — указано в докладе.

"Депутаты Европарламента осуждают продолжающееся возобновление внутренних пограничных проверок из-за недостатков в общеевропейской системе предоставления убежища и из-за отсутствия политической воли, солидарности и разделения ответственности", — дополняет пресс-служба.

"Многие из продолжающихся пограничных проверок на внутренних границах не являются ни необходимыми, ни соразмерным и поэтому являются незаконными", — отмечается в сообщении.

Сейчас подобный пограничный контроль осуществляется в шести странах: Австрии, Германии, Дании, Норвегии, Франции и Швеции.

В самом докладе содержится также призыв к Еврокомиссии "не возобновлять запросы об отступлении от Шенгенского соглашения, если соответствующее государство не выполнило рекомендации, адресованные ему в рамках шенгенского механизма оценки".