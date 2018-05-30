Глава МИД Ирана направил письмо по СВПД своим коллегам из других стран

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил послание коллегам из других стран, в котором он описал текущее состояние дел с ядерной сделкой после выхода из нее США, сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел ИРИ, направил письмо своим коллегам в других странах, в котором подробно изложил текущее состояние Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода США из него и продолжение правительства этой страны провокационного и незаконного подхода в разрушении этой международной договоренности", — говорится в его сообщении.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.