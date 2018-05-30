Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи. 30 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Развитие сотрудничества России и Болгарии в энергетической сфере позволит вносить больший вклад в обеспечение европейской энергетической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

"Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Болгарии. В частности, мы на 100% обеспечиваем болгарские потребности в природном газе… Есть возможности развивать сотрудничество в этой важнейшей сфере, тем самым, вносить еще больший вклад в обеспечение европейской энергетической безопасности", — сказал Путин на пресс-конференции.