Делегация из США прибыла в Пекин для торгово-экономических консультаций

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Большая делегация из США в четверг прибыла в Пекин для ведения торгово-экономических переговоров с Китаем на фоне последнего витка обострения отношений двух стран в этой сфере, сообщается в опубликованном в четверг вечером заявлении министерства коммерции Китая.

"Рабочая группа по торгово-экономическим консультациям из США, в состав которой вошли более 50 человек, прибыла в Пекин в четверг во второй половине дня", — сообщило ведомство.

Отмечается, что американская сторона намерена провести развернутые консультации с Китаем по конкретным мерам реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавних переговоров в Вашингтоне и опубликованы в совместном коммюнике.

Информации о том, кто вошел в состав делегации пока предоставлено не было. Ранее сообщалось, что министр торговли США Уилбур Росс во главе американской делегации со 2 по 4 июня посетит Китай для продолжения торговых переговоров двух стран.

Накануне между Китаем и США вновь обострился торговый конфликт после того, как Белый дом в опубликованном заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. Минкоммерции в ответ на это выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым недавно сторонами договоренностям.

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".