На Украине запретили ввоз трех российских книг

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну трех российских книг, получивших позитивные отзывы украинских рецензентов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Глава Госкомтелерадио Олег Наливайченко подписал приказ о предоставлении отказа ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" и ООО "Форс Украина" в предоставлении разрешения на ввоз трех книг, которые изготовлены та территории государства-агрессора", — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, запрещен ввоз на Украину книги Сергея Васильева "На разломе двух времен", Тима Скоренко "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ" и Алексея Волкова "Шаги Командора". При этом в сообщении отмечается, что в Госкомтелерадио поступили позитивные рецензии на эти книги от украинских преподавателей.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".