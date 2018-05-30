Следствие выясняет, случайно ли "льежский стрелок" оказался в школе

БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Следствие по делу "льежского стрелка" пока не установило, случайно или нет преступник, напавший во вторник на полицию с целью завладеть оружием, оказался в школе, заявила в среду представитель федеральной прокуратуры Бельгии.

"Это то, что мы будем пытаться установить, видеокадры (событий в Льеже — ред.) будут проанализированы", — заявила федеральный прокурор Венке Рогген, отвечая на вопрос РИА Новости, знает ли следствие, был ли у преступника умысел проникнуть на территорию учебного учреждения.

"Рассматриваем дело сейчас как террористическое досье",- добавила она, отметив сходство характера действий преступника с тем, что содержится в видеоматериалах ИГ* ("Исламское государство"*).

По ее словам, вопреки первоначальным данным, у злоумышленника не проверяли документы, он целенаправленно напал на двух женщин-полицейских, ударив их ножом в спины, с намерением завладеть оружием.

"Мотив мог быть террористическим, предстоит сейчас найти максимальное число элементов, которые это подтвердили бы",- сказала Рогген, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции.

Прокурор также сообщила, что преступник после нападения на полицейских зашел с оружием в руках в кафе, которое по счастливой случайности оказалось в это время пустым.

Во вторник вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей, которым оказался 22-летний студент педагогического института.

Злоумышленник пытался скрыться на территории лицея, где угрожал двум женщинам, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.

*Террористическая организация, запрещенная в России