Военные уничтожили нападавших на здание МВД в Кабуле

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали десять человек, напавших на здание МВД Афганистана в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News.

Ранее СМИ сообщали о взрыве и последовавшей за ним стрельбе у нового здания министерства. Неизвестные вооруженные люди вступили в перестрелку с силовиками.

"Ситуация под контролем, идет операция по зачистке", — говорится в сообщении телеканала.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пять полицейских получили ранения.

Не уточняется, взяла ли какая-либо группировка ответственность за нападение. Согласно телеканалу, МВД страны заявило, что боевики были одеты в военную форму.

Ранее в Афганистане произошли два взрыва в восточной и южной части страны, в результате погибли 6 человек, 21 получил ранения. По данным телеканала Tolo News, ответственность за одно из нападений взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещена в России