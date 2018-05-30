МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Международный инвестор Уильям Браудер подтвердил, что испанская полиция отпустила его. Об этом он написал в Twitter.
Он также опубликовал в Twitter фото с ордером на арест в связи с мошенничеством. В документе его имя не указывается, вместо него оставлен пропуск.
This is the arrest warrant pic.twitter.com/Cr1Sf4vS4a— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.
Ранее Браудер написал в Twitter, что его задержали и везут в участок. Через некоторое время в Национальной полиции Испании РИА Новости сообщили, что отпустили инвестора после того, как опросили его и установили, что ордер не имеет надлежащей юридической силы.
Дело Браудера
Уильям Браудер — международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital. С 1995 по 2007 год фонд был одним из крупнейших зарубежных инвесторов в России.
Аудитором Hermitage Capital был Сергей Магнитский, смерть которого в СИЗО получила широкий общественный резонанс. Как установил суд, Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. Для этого он использовал фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.