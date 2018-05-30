Посол Австрии в России рассказал, что обсудят в ходе визита Путина в Вену

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Австрийско-российские отношения, а также такие международные вопросы, как ситуация вокруг Сирии, КНДР и Украины, будут обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Вену, заявил журналистам посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.

"Основные темы — это наши очень хорошие политические отношения, экономическое сотрудничество, прежде всего, в сфере энергетики, но и не только, и культурные связи очень важны. В присутствии двух президентов будет открыта выставка Эрмитажа в Музее истории искусств. Культура является очень важной частью нашего сотрудничества", — заявил посол.

Он также отметил, что будут обсуждаться вопросы международной повестки дня — "взаимодействие России и ЕС, наверняка, и ситуация в Сирии, Северной Кореи и, конечно, я полагаю, ситуация на Украине".

В частности, говоря об отношениях России и ЕС и роли, которую могла бы сыграть Вена в этой сфере, Айгнер заявил, что "мы поддерживаем общую позицию и политику ЕС, но одновременно мы хотим пользоваться нашими хорошими связями с Россией, чтобы наладить наши не очень простые отношения между ЕС и Россией".

Отвечая на вопросы, будут ли подписаны двусторонние соглашения в ходе визита, он сообщил, что, по его информации, к подписанию готовится соглашение "о дальнейшем сотрудничестве" между OMV и "Газпромом".