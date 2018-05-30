Россия примет участие в заседании спецкомитета Бюро ПАСЕ, сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Члены комитета Совета Федерации по международным делам примут участие в заседании специального комитета Бюро ПАСЕ 1-2 июня в Загребе; будут обсуждаться вопросы восстановления диалога России и ПАСЕ, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"1-2 июня в Загребе члены комитета Совета Федерации по международным делам примут участие в заседании специального комитета Бюро ПАСЕ", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что делегация комитета объединит участие в работе комитета с визитом для проведения двусторонних встреч в хорватском парламенте.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.