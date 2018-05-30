Прокуратура рассматривает версию теракта по делу о стрельбе в Льеже

БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Федеральная прокуратура Бельгии рассматривает версию теракта по делу о нападении на полицию и захвате заложника в бельгийском Льеже.
Следствие также пытается в настоящее время установить, действовал ли стрелок в одиночку.
Она подтвердила, что преступник, бельгиец 1987 года рождения, выкрикивал во время стрельбы по полицейским "Аллах Акбар". Кроме того, по оперативным данным, он контактировал с экстремистами.
По ее словам, расследование было поручено следователю, специализирующемуся на антитеррористических делах.