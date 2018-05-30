Россия поддержит решение ФРГ не поддаваться давлению США, заявили в Госдуме

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия поддерживает решение Германии не поддаваться давлению США и отстаивать самостоятельную позицию по проекту "Северный поток-2", заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков в среду на встрече с зампредседателя немецкого бундестага Вольфгангом Кубики.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
"Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.