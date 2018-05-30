Россия поддержит решение ФРГ не поддаваться давлению США, заявили в Госдуме

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия поддерживает решение Германии не поддаваться давлению США и отстаивать самостоятельную позицию по проекту "Северный поток-2", заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков в среду на встрече с зампредседателя немецкого бундестага Вольфгангом Кубики.

"Хорошо, что все-таки в Европе не все поддаются на давление со стороны США. Мы прекрасно знаем отношение США к проекту "Северный поток-2". И рады, что Германия здесь занимает самостоятельную позицию и поддерживает реализацию этого проекта", — сказал Жуков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

"Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.