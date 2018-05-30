ЕС не может создать свой подход к обороне из-за НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Брюссель пытается сформировать собственный подход к обороне, но все равно "никуда не денется от НАТО", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Но это опять будет блоковое мышление, блоковый подход к обеспечению безопасности", — добавил Лавров.
Глава российского МИД назвал "печальной психологией" подход, при котором страны Европы будут приглашать союзников по НАТО строить на своей территории военные базы, чтобы "обнажить штыки" в сторону России.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".