ЕС не может создать свой подход к обороне из-за НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Брюссель пытается сформировать собственный подход к обороне, но все равно "никуда не денется от НАТО", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Евросоюз рассчитает избавиться от зависимости, от капризов Вашингтона в сфере безопасности и начинает формировать свой подход к обороне, опираясь на себя и даже устраивая обсуждение таких проектов, как военный Шенген… Мгновенно к этому начинанию подключилась НАТО, и я вас уверяю, что никуда они от НАТО не денутся", — заявил министр в выступлении на форуме "Примаковские чтения".

"Но это опять будет блоковое мышление, блоковый подход к обеспечению безопасности", — добавил Лавров.

Глава российского МИД назвал "печальной психологией" подход, при котором страны Европы будут приглашать союзников по НАТО строить на своей территории военные базы, чтобы "обнажить штыки" в сторону России.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".