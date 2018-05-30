В Кабуле рядом со зданием МВД Афганистана прогремел взрыв

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел рядом со зданием МВД Афганистана в Кабуле, сообщает телеканал 1TVNews со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

Как сообщает телеканал Tolo News, инцидент произошел у нового здания министерства. После взрыва неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу, на данный момент перестрелка между нападающими и представителями сил безопасности продолжается.

Телеканал не уточняет, взяла ли какая-либо группировка ответственность за нападение.

Ранее в Афганистане произошли два взрыва в восточной и южной части страны, в результате погибли 6 человек, 21 получил ранения. По данным телеканала Tolo News, ответственность за одно из нападений взяло на себя радикальное движение "Талибан".