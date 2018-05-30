В ДНР уверены, что силовики планировали обострение ситуации под Горловкой

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что обострение ситуации на горловском направлении было спланировано украинскими силовиками заранее.
"Это тот план, который был озвучен высшим руководством Украины, о том, что нужно переходить к активным боевым действиям, и горловское направление называлось в том числе. Плюс приезд спецпредставителя госдепа (Курта Волкера — ред.), после его появления вот это все активизировалось. Думаю, это все было запланировано", — сказал Басурин в интервью РИА Новости.
"Если бы они хотели широкомасштабное (наступление — ред.), то количество задействованных военнослужащих было бы намного больше… Это разведка боем с одной стороны и попытка захватить какой-то участок, а потом по всему миру кричать, что они "освободили" очередной участок украинской земли", — заявил Басурин.
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