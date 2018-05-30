В ДНР уверены, что силовики планировали обострение ситуации под Горловкой

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что обострение ситуации на горловском направлении было спланировано украинскими силовиками заранее.

Оперативное командование ДНР в середине мая заявило об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомстве сообщали об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе. По данным властей подконтрольной ДНР Горловки, за неделю с 14 по 21 мая в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в городе погибли четверо мирных жителей, 11 были ранены.

"Это тот план, который был озвучен высшим руководством Украины, о том, что нужно переходить к активным боевым действиям, и горловское направление называлось в том числе. Плюс приезд спецпредставителя госдепа (Курта Волкера — ред.), после его появления вот это все активизировалось. Думаю, это все было запланировано", — сказал Басурин в интервью РИА Новости.

По его мнению, украинские силовики пытались проверить обороноспособность ополчения ДНР на горловском направлении и захватить часть территорий.

"Если бы они хотели широкомасштабное (наступление — ред.), то количество задействованных военнослужащих было бы намного больше… Это разведка боем с одной стороны и попытка захватить какой-то участок, а потом по всему миру кричать, что они "освободили" очередной участок украинской земли", — заявил Басурин.

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