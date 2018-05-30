Премьер Ирака выступил против вмешательства извне в формирование кабмина

Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото

Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил против иностранного вмешательства в формирование правительства, сообщается в заявлении премьера, сделанном в ходе еженедельной пресс-конференции.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах.

"Вмешательство определенных государств в пользу того или иного блока непозитивно. Я призываю политические блоки не проводить встреч с (этими — ред.) государствами. Иракцы способны решить свои дела… Выборы — это иракское дело", — заявил аль-Абади.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше семи тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.