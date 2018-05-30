В Японии стартовала региональная конференция соотечественников в АТР

ОСАКА (Япония), 30 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Председатели координационных советов российских соотечественников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона встретились в среду в японском городе Осака, чтобы обсудить на ежегодной региональной конференции наиболее насущные вопросы, стоящие перед носителями русского языка и культуры, передает корреспондент РИА Новости.

Участие в двухдневном форуме принимают посол РФ в Японии Михаил Галузин, генеральный консул РФ в городе Осака Олег Рябов, председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов, заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Болдырев, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, руководитель представительства Россотрудничества в Японии Константин Виноградов, а также представители Московского дома соотечественников и Фонда защиты прав и интересов соотечественников.

"Мы рады, что региональная конференция соотечественников проходит здесь, в Японии, что дает нам возможность оказать содействие в решении задач движения соотечественников в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и помочь в подготовке к Всемирному конгрессу соотечественников в этом году в ноябре", — отметил в приветственной речи Михаил Галузин.

По словам российского посла, нынешняя региональная конференция соотечественников проходит "на непростом фоне, когда политика США и их союзников, нацелена на изоляцию страны, на ее дезинтеграцию, на вывод России на обочину мировой политики и мировой экономики".

Посол подчеркнул, что эта американская политика "трещит по швам".

"Для нас с вами важно то, что наша страна продолжает идти вперед, несмотря на никакие попытки помешать этому со стороны определенных государств сегодня. И в этой обстановке нам с вами особенно важно, представителям русского мира за рубежом, и далее консолидироваться, и далее работать вместе во благо интересов нашей родины… Через русский язык, через его распространение мы сможем шире представить нашу страну в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы сможем более тесно обеспечить духовную связь нашего российского сообщества здесь, в странах АТР, с Россией", — подчеркнул глава дипмиссии.

Среди вопросов, которые будут рассмотрены в рамках круглого стола, заявлены взаимодействие соотечественников с властями стран проживания, роль соотечественников в популяризации российского историко-культурного наследия и активизации торгово-экономических связей России и стран региона, активизация межгосударственных отношений и расширения российского присутствия в АТР, а также формирование позитивного образа России в странах региона.