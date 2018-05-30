ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (371)

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометы", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое и Донецкий. Всего по территории республики было выпущено боле 85 мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 36 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, четверо военнослужащих ранены.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "36 раз прибегали к прицельному огню" по позициям украинских военных. "Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.