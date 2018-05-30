Украинский чемпион умер на заработках в Польше

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Чемпион Украины по мас-рестлингу и обладатель "бронзы" Кубка мира Владислав Минич умер во время пребывания на заработках в Польше. Об этом сообщила Федерация мас-рестлинга Украины на своей странице в Facebook.

Трагедия, как пишет Obozrevatel.ua со ссылкой на президента организации Валерия Газаева, произошла из-за оторвавшегося тромба.

Как отметили в Федерации мас-рестлинга, для того, чтобы доставить тело 23-летнего спортсмена на родину, его семье требуется 70 тысяч гривен (больше 160 тысяч рублей), объявлен сбор средств.

Мас-рестлинг является национальным видом спорта Якутии, который приобрел популярность во многих странах мира. Суть противостояния двух атлетов заключается в том, чтобы вырвать палку из рук оппонента, упираясь ногами в доску. Поединок длится до победы одного спортсмена в двух раундах.