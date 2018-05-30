Выстрелы в спину: в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Киеве застрелили журналиста из России Аркадия Бабченко. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на источники.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", — заявил собеседник издания.

Гибель журналиста подтвердили в украинском МВД. По информации ведомства, убийство произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

"От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался", — говорится в сообщении.

Были сообщники

Стрелявший в россиянина Аркадия Бабченко мог иметь сообщников, заявил на брифинге во вторник руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

"Один (нападавший) был точно, сейчас работают следователи, возможно у него были сообщники", — сказал Крищенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, следователи опрашивают свидетелей и изучают место преступления. Соседка убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко заявила, что его убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

"Мы соседи были… Был абсолютно адекватный человек. Совершенно непонятно, каким образом это могло получиться, у нас достаточно людное место. Я с собакой гуляла, было все тихо и спокойно. Я так понимаю, по всей видимости, был глушитель (у убийцы — ред.)", — сказала она.

"Подготовленный диверсант"

Друг Бабченко Юрий Мацарский выразил мнение, что журналиста убил профессионал. "Судя по почерку, по тому, что он появился сегодня дома буквально на несколько часов максимум, его, что называется, пасли, по крайней мере подготовленный диверсант. Это не был какой-то фанатик, который решил отомстить Аркадию… Это был настоящий убийца", — заявил Мацарский.

В свою очередь, другой знакомый Бабченко Айдер Муждабаев сообщил, что журналист перед убийством вернулся в Киев с отдыха. "Они только что вернулись, они отдыхали с семьей. Я не знаю где. Он не говорил где. Что он уехал, знали друзья, но когда вернется, никто не знал. Они ездили на своей машине. Я думаю, что был какой-то "жучок" в машине. Они (убийцы — ред.) знали о его перемещении", — заявил Муждабаев во вторник журналистам на месте происшествия.

Опубликован фоторобот

МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко.

"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также ГУНП в Киеве", — цитируются слова первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина в Twitter ведомства.

Согласно опубликованным данным, это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост составляет 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, уточняется в сообщении. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.

​Комментарий МИД России

Москва требует от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, говорится в комментарии МИД РФ.

"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", — говорится в опубликованном на Facebook комментарии МИД.

МИД отмечает, что уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", — говорится в комментарии. Москва также выразила соболезнования родным и близким Бабченко.

Уголовное дело

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", — добавила Петренко.

"Опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев"

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала убийство журналиста Аркадия Бабченко, выразив мнение, что опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев.

"Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там. Царство Небесное убитому, энивэй", — написала Симоньян в Telegram.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что убийство Аркадия Бабченко похоже на провокацию.

"Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно", — написал Пушков в своем Twitter.

​Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в рамках Совета Безопасности ООН отметил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое.

"Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение, даже не пророссийские, не враждебные, а просто оппозиционные на Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно, они агенты Кремля", — сказал он.

"Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что, сегодня, в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это не раз уже происходило до этого", — добавил Небензя.

"Другие журналисты убегают из страны от преследований. А, если нет — их арестовывают. Как Кирилла Вышинского — гражданина Украины и главу РИА Новости Украина", — подчеркнул постпред.

Резонансные убийства журналистов на Украине

По информации украинских СМИ, до этого с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.