Киев не желает урегулирования ситуации на Донбассе, заявил Небензя

ООН, 30 мая — РИА Новости. Киев саботирует выполнение минских договоренностей и не желает урегулирования ситуации на Донбассе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Украинское руководство упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям в политической сфере. Не обеспечено законодательное закрепление на постоянной основе особого порядка местного самоуправления Донбасса, саботируется реализация "формулы Штайнмайера" об особом статусе Донбасса", — сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН по Украине.

По словам постпреда РФ, "причина саботажа минских соглашений со стороны Киева проста: Киев сам не желает урегулирования, и Донбасс Киеву не нужен".

"Зачем ему несколько миллионов антивластно настроенных граждан накануне президентских выборов 2019 года? Рейтинг обанкротившейся нынешней киевской власти и так ниже некуда",- подчеркнул российский дипломат.