ООН, 29 мая — РИА Новости. США запросили экстренное заседание СБ ООН в связи с пуском ракет по Израилю из сектора Газа, говорится в опубликованном на сайте заявлении постпредства США при ООН.

"Этим днем США призвали провести срочное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения последних атак ХАМАС и другие боевиков по Израилю из сектора Газа. Мы ожидаем, что эта встреча пройдет завтра после полудня", — отмечается в заявлении.

В миссии подчеркнули, что "последняя атака из Газы является крупнейшей с 2014 года". "Совет Безопасности должен быть возмущен и отреагировать на этот последний всплеск насилия, направленный против невинных израильских гражданских лиц, и палестинское руководство должно быть привлечено к ответственности за то, что они позволяют такое в Газе", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Официальный представитель главы израильского правительства Офер Гендельман заявил во вторник, что палестинские боевики выпустили свыше 100 ракет и мин по югу Израиля, чья армия в ответ атаковала 40 целей в секторе Газа. Ответственность за обстрел позиций Израиля взяли на себя вооруженное крыло ХАМАС бригада "Кассам" и военизированное крыло "Исламского джихада"* "Сарая аль-Кудс"* ("Роты Иерусалима"*).