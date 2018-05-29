МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Шансы созыва ближневосточного квартета очень малы, прежде всего, из-за позиции США, пока американский президент Дональд Трамп не изменит свою политику, ничего не изменится, сказал РИА Новости бригадный генерал Израиля Шломо Бром.

Москва выступает за более активную роль квартета ближневосточных посредников в палестино-израильском урегулировании, пока этого не наблюдается, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, перспективы (созыва – ред.) очень слабые — из-за Соединенных Штатов. Одно из главных изменений в американской политике из-за прихода к власти Трампа — это то, что США теперь не нравятся многосторонние форматы. Только двусторонние. Это кардинальное изменение по сравнению с эпохой Обамы. Раньше квартет был важным инструментом, для Трампа это ничто, это трата времени. Пока это не изменится, перспектива создания квартета очень слабая", — сказал Бром на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".