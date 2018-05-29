МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Шансы созыва ближневосточного квартета очень малы, прежде всего, из-за позиции США, пока американский президент Дональд Трамп не изменит свою политику, ничего не изменится, сказал РИА Новости бригадный генерал Израиля Шломо Бром.
"Я думаю, перспективы (созыва – ред.) очень слабые — из-за Соединенных Штатов. Одно из главных изменений в американской политике из-за прихода к власти Трампа — это то, что США теперь не нравятся многосторонние форматы. Только двусторонние. Это кардинальное изменение по сравнению с эпохой Обамы. Раньше квартет был важным инструментом, для Трампа это ничто, это трата времени. Пока это не изменится, перспектива создания квартета очень слабая", — сказал Бром на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".