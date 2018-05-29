Богданов и посол Израиля обсудили палестино-израильский конфликт

Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт с послом Израиля в Москве Гарри Кореном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что встреча дипломатов состоялась во вторник по инициативе Корена.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по складывающейся обстановке в регионе Ближнего Востока с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении и в Сирии", — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления отношений между странами.