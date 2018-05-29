Полиция рассказала о целях "льежского стрелка"

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Полиция исходит в деле "льежского стрелка" из того, что целью преступника были сами полицейские, а не школа, заявил во вторник глава городского полицейского управления Кристиан Бопер.

"Очевидно, что целью преступника было нападение на полицию. Я хочу успокоить школы, так как его целью не было нападение в учебном учреждении, но именно нападение на полицейских, то есть на институт государства", — заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTBF.

Он также сообщил, что преступник удерживал на территории, прилегающей к лицею, двух заложниц. Погибшим от рук преступника полицейским было 45 и 53 года.

Во вторник вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей, которым оказался 22-летний студент педагогического института.

Злоумышленник пытался скрыться на территории лицея, где угрожал двум женщинам, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.