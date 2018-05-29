В ЛНР полицейские обнаружили в заброшенном доме пластид и электродетонаторы

ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Полицейские самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили в заброшенном доме города Брянки тайник с боеприпасами, пластидом и электродетонаторами, сообщили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

"Сотрудниками следственно-оперативной группы МВД ЛНР в полуразрушенном доме, расположенном в городе Брянка, обнаружено и изъято в числе прочего 13 электродетонаторов и 200 граммов пластида", — рассказали в МВД.

По данным ведомства, в доме также обнаружили патроны различного калибра, вышибные заряды к минам, взрыватели к минометной мине, гранаты, запалы и трубки артиллерийского пороха. Изъятое направлено на экспертизу.