Грушко обсудил с послом Словакии председательство Братиславы в ОБСЕ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла Словацкой Республики в РФ Петра Припутена, они обсудили предстоящее председательство Братиславы в ОБСЕ, сообщается на сайте МИД РФ.

"Состоялось обсуждение взаимодействия двух стран по вопросам текущей повестки дня ОБСЕ с учетом предстоящего в 2019 году председательства Словакии в этой организации", — говорится в сообщении.

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяет 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Председательствующая страна ОБСЕ выбирается каждый год, а председателем организации считается министр иностранных дел страны-председателя. В 2018 году страной-председателем является Италия, а председателем ОБСЕ – министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Из-за большого количества стран-членов организация зачастую не может выработать единую позицию по важным вопросам или долго решает важные проблемы. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров стран-членов ОБСЕ в декабре 2017 года, от имени Российской Федерации внешнеполитическое ведомство представило проект решения о реформе мероприятий человеческого измерения ОБСЕ. Но, к сожалению, западные партнеры "оказались не готовы честно обсуждать поставленные в этих документах реально существующие вопросы. Эти решения не были согласованы", сетовал тогда министр.

Лавров отмечал также, что четвертый год подряд ОБСЕ не может согласовать решения по борьбе с христианофобией и исламофобией, также как и декларацию о борьбе с антисемитизмом, которую совет министров принимал в 2014 году.

На столе переговоров уже не один год лежат внесенные Россией вместе с партнерами предложения о разработке устава Организации, о введении правил деятельности всех ее институтов, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека, в том числе и в вопросах наблюдения за выборами, правил, которые предполагают упорядочение работы миссии ОБСЕ в странах-участницах, и целый ряд других вопросов.