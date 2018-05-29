Эрдоган подал в суд на кандидата в президенты за его высказывание о Гюлене

АНКАРА, 29 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на кандидата в президенты страны от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже за его высказывание по поводу поездки Эрдогана к оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену в США в 2001 году, передает во вторник агентство Anadolu.

Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Гюлен, находящийся в США, осудил мятеж и отверг обвинения.

Индже, выступая накануне на митинге в Балыкесире, заявил, обращаясь к Эрдогану: "Когда ты создавал свою партию в 2001 году, ты ездил в Пенсильванию (где Гюлен проживает с 1999 года) за разрешением?"

"Утверждение, использованное подозреваемым на митинге, является серьезной атакой на уважаемого президента и полностью не соответствует действительности", — говорится в исковом заявлении, поданном в суд адвокатом Эрдогана Хюсейн Айдын.

Подчеркивается, что подобные утверждения нельзя рассматриваться в рамках понятия свободы слова. Адвокат требует от Индже компенсации в 100 тысяч турецких лир (около 21 тысячи долларов).

Сам Эрдоган в эфире телеканала Haberturk заявил, что он "не такой низкий политик, чтобы ездить в Пенсильванию за разрешениями".